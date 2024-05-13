Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы Захаряна забить «Барселоне»

Букмекеры оценили шансы Захаряна забить «Барселоне»
Аудио-версия:
Комментарии

13 мая в Барселоне на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» состоится матч 35-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 22:00 мск.

Явными фаворитами матча считаются футболисты «Барселоны»: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.82. Успех бело-голубых оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол в исполнении «Реала Сосьедад» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Заключить пари на гол российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна предлагается за 10.0. Это около 10% вероятности.

В 25 матчах испанской Примеры Захарян забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android