«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.90.

«Львы» выиграли только три из девяти последних матчей в чемпионате Англии. Вничью они сыграли с «Вест Хэмом» (1:1), «Брентфордом» (3:3) и «Челси» (2:2), а уступили «Тоттенхэму» (0:4), «Манчестер Сити» (1:4) и «Брайтону» (0:1). Во встречах с сильными соперниками подопечные Унаи Эмери стали частенько пропускать.

«Ливерпуль» не просто сильный соперник. Долгое время он принимал участие в чемпионской гонке, но в самый неподходящий момент произошёл спад. Одна из наиболее значимых причин — травмы. Восстановившиеся от повреждений футболисты, в частности Мохамед Салах, утратили тонус и перестали делать результат.

Мерсисайдцы вылетели из Лиги Европы, сенсационно уступив «Аталанте», и сильно отстали от «Арсенала» и «Манчестер Сити» в АПЛ. В апреле «Ливерпуль» потерял очки в четырёх из шести матчей в АПЛ. Реабилитировался он, начав май с уверенной победы над «Тоттенхэмом» (4:2). Мерсисайдцы вернулись к игре на привычной скорости и создали огромное количество моментов.

К предстоящей игре «красные» должны подойти с полным запасом сил. У Юргена Клоппа было больше недели на то, чтобы подготовить подопечных к встрече с «Астон Виллой». У Унаи Эмери на подготовку было гораздо меньше времени. Однако расстраивать бирмингемских болельщиков испанский тренер не любит. «Львы» проиграли только 3 из 18 матчей в АПЛ дома и столько же раз сыграли вничью. За этот отрезок времени они пропустили 25 голов, а забили — 45.

У мерсисайдцев с результативностью дела обстоят ещё лучше. В 36 встречах в чемпионате Англии они забили 81 мяч. Есть все основания полагать, что в грядущем матче команды порадуют изобилием голов. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ТБ 3.5 мяча, за коэффициент 1.90. Пять из семи последних очных встреч, проходивших в Бирмингеме, закончились именно так. В двух других клубы совсем немного не дотянули до данной планки.