«Барселона» — «Реал Сосьедад»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.81.

«Барселона» и «Реал Сосьедад» проведут матч в рамках 36-го тура чемпионата Испании 13 мая. Каталонцы всё ещё борются за второе место – сейчас им надо выигрывать. Но с бело-голубыми у команды Хави могут возникнуть проблемы.

В прошлом туре «Барселона» проиграла в важнейшем матче на финише сезона – 2:4 с «Жироной». Таким образом, каталонцы опустились на третье место, пропустив как раз жиронцев выше. Тогда разрыв между ними составлял одно очко. Но очень сильно повезло сине-гранатовым. Ведь «Жирона» уже в этом туре потеряла очки, сыграв вничью. Так что победа в этом противостоянии вернёт «Барсу» на второе место.

Стоит отметить, что в последнее время не так плохо выступала команда, часто выигрывала. Да, в Лиге чемпионов она вылетела в четвертьфинале от «ПСЖ», хотя там и не обошлось без спорных судейских решений. А ещё одно поражение в Примере у каталонцев недавно было только от лидирующего «Реала» (2:3).

Примечательно, что единственное поражение у «Реала Сосьедад» за последние месяцы тоже было от мадридского «Реала» — более скромные 0:1. Ещё очки коллектив потерял в играх с «Хетафе» и с «Альмерией» (1:1 и 2:2). Но вот в остальных встречах бело-голубые выигрывали. В том числе, отобрали очки они у «Лас-Пальмаса» (2:0) и у «Алавеса» (1:0).

В чемпионате «Сосьедад» всё ещё борется за еврокубки, в которые с большой вероятностью попадёт. За несколько туров до финиша единственный вопрос – с какой позиции? Сейчас с 54 баллами подопечные Иманола Альгуасиля идут на шестой строчке и уже отстают от пятого «Атлетика» на семь баллов. Намного меньший отрыв у команды от нижестоящего «Бетиса» — два очка.

Да, с «Реалом Сосьедад» «Барселоне» будет очень тяжело. Особенно учитывая не самые стабильные последние выступления каталонцев. Но я всё же поверю в успех подопечных Хави. Это финал сезона, и коллектив выйдет на игру с боевым настроем», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».