Букмекеры оценили шансы «Реала» одержать девятую победу в чемпионате Испании подряд

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14 мая состоится матч 36-го тура испанской Примеры «Реал» — «Алавес». Начало игры намечено на 22:30 мск.

Мадридский «Реал» одержал восемь побед в чемпионате Испании подряд. Предыдущая потеря очков подопечными Карло Анчелотти в Примере датирована 2 марта (2:2 в гостях у «Валенсии»).

Явным фаворитом считается «Реал»: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.30. Это примерно 75% вероятности. Шансы «Алавеса» оцениваются в 11.25 (8%). На ничью дают коэффициент 5.65 (17%).

Букмекеры ожидают, что матч «Реал» Мадрид — «Алавес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32.

Если забьют футболисты «Реала», сыграет коэффициент 1.05. Гол в исполнении «Алавеса» доступен с коэффициентом 1.88. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.05.