«Зенит» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: первый гол и победа «Зенита» за 2.05.

«Снова команды играют друг с другом. Совсем недавно ЦСКА в Петербурге выиграл, выстрадав тот матч, перетерпел. Отлично проявил себя Тороп в самой концовке. В итоге ЦСКА взял три очка, важные с эмоциональной и психологической точки зрения. Было показано, что у команды Федотова есть амбиции, есть характер.

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«Зенит» не может выиграть уже пять матчей подряд, и всё очень плохо с атакой. Весной, кроме матча в Екатеринбурге, больше двух и не забивали. Но я не могу сказать, что «Зенит» плохо играл против ЦСКА в чемпионате. «Зенит» играл в давление, много чего не позволил сопернику. Наверняка после матча был жёсткий разговор Семака с игроками. Если «Зенит» вообще ничего не выиграет, а чемпионат будет сложнее взять, чем Кубок России, то оргвыводы вполне могут быть.

Давно «Зенит» не выигрывал Кубок России, поэтому мотивация присутствует, плюс домашний матч, на котором будет много болельщиков. Какая-то компенсация должна вернуться «Зениту» за неудачный матч против ЦСКА в чемпионате.

Мой прогноз на этот матч — первым забьёт «Зенит» и в итоге победит. Можно брать и просто на первый гол «Зенита», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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