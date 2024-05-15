«Аталанта» — «Ювентус»: ставка Сергея Дурасова на финальный матч Кубка Италии

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» забьёт во втором тайме больше, чем в первом, за 2.70.

«Перед финалом Кубка Италии полез пересматривать последние матчи «Аталанты» и «Ювентуса» и решил изучить статистику команд. Предугадать победителя в этой паре тяжело, но можно предположить сценарий матча.

Кубок Италии . Финал Кубок Италии . Финал 15 мая 2024, среда. 22:00 МСК Аталанта Бергамо Не начался Ювентус Турин Кто победит в основное время? П1 X П2

«Аталанта» в свойственной для себя манере начнёт создавать моменты с первых минут, может, даже забьёт, может, даже не один, оборона «Ювентуса» под постоянным давлением даёт трещины. Но ставка не в этом, как бы плохо ни начинал матчи «Ювентус», он умеет возвращаться в любую игру, особенно во вторых таймах, там-то Юве и забьёт. Предлагаю прогноз на результативность таймов «Ювентуса», во втором забьют больше голов, чем в первом. Коэффициент 2.70», — приводит слова Дурасова «ВсёПроСпорт».