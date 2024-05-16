«Альмерия» — «Барселона»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Примеры «Альмерия» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.11.

Красно-белые вынуждены попрощаться минимум на один сезон с Примерой, поскольку досрочно вылетели. После 35 туров «Альмерия» находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. Всего две победы!

«Барселона» завершает сезон в относительной неопределённости насчёт своего будущего. Хотя руководство клуба уговорило Хави остаться, но источники сообщили о выдвинутом условии. Испанцу необходимо завершить чемпионат на втором месте в таблице, иначе его ждёт отставка. Хави мог бы уже думать о будущем сезоне, усилении состава и прочих деталях. Взамен ему приходится работать при выдвинутом ультиматуме и максимально концентрироваться на каждом следующем матче, чтобы не пустить «Жирону» вперёд.

В минувшем туре «Барселона» выиграла у «Реала Сосьедад» (2:0), но Левандовски был уныл на поле и, кроме того, резко отреагировал на собственную замену. Впрочем, главное в другом: «Барселона» набрала 76 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице Примеры. Ещё одна победа поможет упрочить позиции сине-гранатовых.

«Альмерия» — идеальный соперник для таких задач. Учитывая колоссальное превосходство каталонцев над соперником, предложим ставку на победу «Барселоны» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.11. Уверенная победа в нынешней ситуации — это именно то, что нужно Хави.