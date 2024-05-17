Чехия — Австрия: ставка Анатолия Емелина на игру чемпионата мира по хоккею

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Чехия — Австрия.

Ставка: победа Чехии с форой (-3) за 1.60.

«Хозяева чемпионата мира, сборная Чехии, постепенно входит в турнир. В своём последнем матче подопечные Радима Рулика встречались с Данией и в результативном противостоянии оказались сильнее 7:4. Конечно, и сейчас чехи позволили сопернику много лишнего, но всё же Ондржей Палат (1+1) и компания показали ровно то, чего хватило для успеха. После четырёх матчей у них девять очков и хорошие шансы финишировать в верхней части своей группы, что стратегически важно перед плей-офф.

Ну а австрийцы устроили в своём прошлом матче главную на данный момент сенсацию текущего чемпионата мира. Команда Роджера Бадера одолела Финляндию — 3:2! А до этого едва не шокировала Канаду, отыгравшись в третьем периоде с 1:6, но всё же проиграв в овертайме.

В матче с финнами австрийцы проигрывали 0:2, но затем к месту пришлись броски Марио Хубера, Тимо Никля и Беньямина Баумгартнера за секунду до окончания третьего периода! В общем, свои акции Австрия точно подняла. А в 2022 году во время последней очной встречи с чехами взяла верх по буллитам 2:1 на ЧМ.

Сумеют ли отважные альпийцы отобрать очки у хозяев? Думается, что нет. Чехия настроится хорошо, плюс победа тоже нужна, и выиграет уверенно», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».