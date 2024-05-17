Польша — США: ставка Анатолия Емелина на матч ЧМ-2024 17 мая

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Польша — США.

Ставка: победа США с форой (-5.5) за 1.90.

«Сборная Польши набрала после четырёх матчей одно очко с общей разницей шайб 8:18. Задача команды Роберта Калабера и изначально, и сейчас определяется, как продлить себе прописку в сильнейшем дивизионе. В предыдущем матче поляки уступили Словакии 0:4.

Сборная США ещё отнюдь не гарантировала себе место в четвертьфинале. Туда ещё звёздно-полосатой команде предстоит попасть. После поражения в третьем матче от Словакии в овертайме 4:5 подопечные Джона Хайнса без вопросов разобрались с Францией — 5:0 и приблизились к решению этого вопроса. Дубль сделал Мэтт Болди.

В очных матчах команды ещё ни разу не встречались. И это будет их первое противостояние. Конечно же, американцы должны брать в нём верх. Будет ли их победа крупной или трудовой и будничной?

США не будет жалеть сил и соперника и разгромит соперника с разницей в пять-шесть шайб», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».