«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Виктора Гусева на игру 29-го тура РПЛ

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.65.

«Динамо» лидирует в РПЛ, находится в двух шагах от чемпионства и зависит только от результатов своих матчей. Я просто не вижу, что в этой ситуации может команде помешать в последней домашней игре сезона. Разве только нервозность, ведь пресс ответственности очень силён. Против них выходит команда, которая едва ли сильно поднимется вверх или опустится вниз. Команда, которая занимает восьмую строчку, в последний раз побеждала в чемпионате ещё в апреле, а после этого было три матча без побед. Только сами динамовцы могут себе помешать.

Тюкавин находится в отличной форме. Это великолепный бомбардир, забивший 15 голов с игры и отдавший девять результативных передач. Он три раза за сезон забивал «Зениту». Думаю, что в таком матче он может снова отличиться. Кстати, Тюкавин забил «Крыльям» и в первом круге. Тогда команды разошлись миром — 3:3. Тогда забил и лидер самарцев Гарре. Вместе с Салтыковым он включён в шорт-лист РПЛ. Речь идёт о звании лучшего игрока сезона.

Думаю, что в Москве «Крылья» сыграют открыто. Им нечего терять, а турнирные задачи перед ними не стоят. Если бы не такой важный матч для «Динамо», то мы бы ждали открытый футбол с большим количеством голов. Однако хозяевам нужен результат. В прошлом сезоне были четыре очных матча. В чемпионате оба раза победило «Динамо», а в Кубке одну победу взяли «Крылья», а ещё одна игра завершилась вничью.

Самарцы не слишком удачно играют в последних матчах. Мне кажется, несмотря на все нервы и внутренний прессинг, «Динамо» не должно упустить победу и должно выйти на решающий матч последнего тура против «Краснодара» с позиции силы. Поэтому ожидаю уверенную победу «Динамо», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».