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«Локомотив» — «Факел»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России 18 мая

«Локомотив» — «Факел»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России 18 мая
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Факел» в 29-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 3.5 за 2.30.

«Локомотив» ещё имеет шансы обойти «Краснодар» в борьбе за бронзовые медали. Там всего три очка, а у команды Мусаева очень сложные встречи впереди. Так что железнодорожники, показывающие содержательный футбол в последних матчах, много создающие, могут и здесь взять три очка. Да, «Факелу» очень нужны очки, чтобы спастись. Но хоть Черевченко и пришёл на смену Ташуеву, сильно лучше не стали. Безусловно, команда три тура не проигрывает, но почти ничего не создаёт в атаке. А сзади достаточно часто просто везёт.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, что на этом выезде воронежцам не уйти от поражения. «Локомотив» сильнее по игрокам, мотивирован, шикарную форму показывает Глушенков, идущий на рекорд по голевым передачам. Будут отбиваться гости столько, сколько смогут, сколько хватит сил. Но какой-то один мяч наверняка пропустят, минимум один. «Локомотив» умеет создавать давление, находить моменты, в том числе и за счёт дальних ударов, и за счёт стандартов.

Я ставлю на победу «Локомотива» и тотал меньше 3.5». Большому количеству голов здесь взяться неоткуда», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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