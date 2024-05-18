«Локомотив» — «Факел»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Факел» в 29-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.80.

«Московский «Локомотив» сыграет заключительный домашний матч этого сезона против воронежского «Факела». При Черевченко «Факел» пока не проигрывает — играет исключительно вничью. Ну и «Факел» борется за выживание. У них в последнем туре немотивированный «Ахмат» будет дома в Воронеже. Я думаю, что ставка воронежского руководства и тренерского штаба в основном, конечно, сделана на заключительный матч против немотивированного соперника.

«Локомотив» может забраться в тройку, может подвинуть «Краснодар», если всё пойдёт по плану, если «Локомотив» будет брать своё, ну и надо ждать осечки краснодарцев, то вполне всё это реально. На пороге легендарного, исторического достижения по голевым передачам Максим Глушенков. Он играет очень круто. Здорово в последних двух матчах смотрелся Батраков у «Локомотива». И вообще, видно, что «Локомотив» сейчас в хорошем игровом тонусе. Команда в последних двух матчах не пропускает, лихо бежит в атаку.

На мой взгляд, «Факелу» где-то чуть повезло в предыдущих матчах. Скорее всего, здесь уже отскочить не удастся. Мой прогноз на матч — чистая победа «Локомотива» за 1.8», — приводит слова Генича «РБ Спорт».