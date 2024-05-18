«Локомотив» — «Факел»: прогноз Виктора Гусева на встречу РПЛ в Москве

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» – «Факел».

Ставка: гол Глушенкова за 2.65.

«Вызывавшая уважение неуступчивость «Факела» в какой-то момент турнира дала трещину, и вот команда будет проводить уже четвёртый матч под руководством нового тренера — Игоря Черевченко. И пока три ничьих (две — сухие и 1:1 — с «Зенитом»). Бывший защитник с ходу неплохо выстроил оборону.

Попутно: железнодорожники сами долго были единоличными лидерами лиги по количеству ничьих. Но в первом круге летом в Воронеже разгромили соперника — 4:1. Вообще, после возвращения «Факела» в РПЛ «Локомотив» выиграл у него все три встречи.

«Локомотив» играет дома, где он уступил в нынешнем чемпионате только однажды. Клуб явно набрал ход, стремится в тройку призёров, а в предыдущем туре на выезде уверенно победил крепкий (особенно дома) «Оренбург», кстати, как и «Факел», располагающийся в опасной зоне. В последнем туре команду Михаила Галактионова ждёт непростой матч в Калининграде, в борьбе за высокую позицию приходится надеяться и на осечки конкурентов. «Факел» же будет принимать стоящий на ступеньку выше «Ахмат», и непроигрыш в Москве был бы сейчас очень кстати.

В составе «Локо» — абсолютный лидер РПЛ по системе «гол+пас»: 6 плюс 17. В предыдущем туре Максим Глушенков отметился двумя результативными передачами. А вот забил сам последний раз в ворота «Краснодара» ещё в марте! Не пришло ли время?» — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».