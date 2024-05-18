Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура чемпионата России

«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – «Краснодар» в 29-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 за 2.06.

«Жду голы и результативный футбол в дерби Краснодарского края: «Сочи» сыграет дома с «Краснодаром». «Краснодар» три игры подряд не выигрывает и в трёх матчах подряд не забивает. И шансы на чемпионство тают, как мороженое в жаркую погоду. Приходится извиняться Мусаеву перед краснодарскими болельщиками, хотя в каждом матче у «Краснодара» всё могло пойти чуть иначе, если бы он свои моменты реализовывал.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Здесь у «Сочи» ещё остаются какие-то математически теоретические шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе, но для этого надо только побеждать и ждать, что все расклады сойдутся в пользу команды Роберта Морено. Это, конечно, слишком наивно, однако надо делать то, что должен. И «Сочи» играет в хороший футбол, открытый. Но не верю, что «Краснодар» и в четвёртом матче подряд не забьёт.

Поэтому от этого матча жду результативный, хороший футбол в хорошую, южную, солнечную погоду на стадионе «Фишт». «Обе забьют и тотал больше 2.5» за 2.06 — мой прогноз», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Сочи» — «Краснодар». С Мусаевым о чемпионстве только мечтать
«Сочи» — «Краснодар». С Мусаевым о чемпионстве только мечтать
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android