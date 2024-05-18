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«Сочи» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

«Сочи» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.86.

«Сочи» и «Краснодар» сыграют в 29-м туре чемпионата России. Несмотря на близкое географическое расположение, в турнирной таблице они сейчас идут очень далеко друг от друга. Чуть больше тут верю в успех краснодарцев.

«Краснодар», конечно, сам виноват в том, что почти проиграл в борьбе за чемпионство. «Зенит» всё сделал, чтобы «быки» смогли опередить его в турнире и даже оторваться. Однако подопечные Мусаева сами перестали побеждать и не сумели выйти на первую строчку. В трёх турах коллектив набрал только один балл – 0:0 с «Крыльями Советов». Также «Краснодар» проиграл «Ахмату» (0:1) и «Спартаку» (0:1).

Теперь с 50 очками «Краснодар» располагается на третьем месте, уступая второму «Зениту» на один балл, а лидирующему «Динамо» — на три. И интересно, что «быкам» будет «подарена» ещё одна возможность для борьбы за повышение в турнире и, возможно, даже за первую строчку. Ведь в последнем туре клуб встретится как раз с динамовцами.

Но здесь и сейчас подопечным Мусаева стоит беспокоиться о «Сочи». Да, команда идёт на последней строчке в турнирной таблице. Но после зимней паузы подопечные Морено почти не проигрывали. Правда, и побед у них было мало – большинство ничьих.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С 23 баллами сочинцы сейчас ещё имеют шанс на сохранение прописки в лиге, пусть они и весьма призрачные. Отставание клуба от спасительных мест составляет шесть очков. За два тура отыграть такое преимущество возможно, но я в это не особо верю.

Всё равно тут отдаю предпочтение «Краснодару». Клуб может ещё выдать хороший финиш сезона, даже в топ-2 финишировать. «Сочи» будет сейчас тяжело. Уровень соперников слишком разный», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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