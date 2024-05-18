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Букмекеры оценили шансы «Локомотива» одержать третью победу подряд в РПЛ

Букмекеры оценили шансы «Локомотива» одержать третью победу подряд в РПЛ
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18 мая в Москве состоится матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Факел». Начало игры намечено на 16:30 мск.

Букмекеры отдают большое преимущество «Локомотиву»: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.77, что составляет примерно 54% вероятности. Успех воронежцев оценивается в 5.04 (19%). На ничью дают коэффициент 3.77 (27%).

При этом аналитики не ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Заключить пари на «обе команды забьют» предлагают за 2.01.

«Локомотив» идёт на серии из двух побед в РПЛ — москвичи оказались сильнее «Ростова» (1:0) и «Оренбурга» (2:0). Подопечные Михаила Галактионова занимают четвёртое место в турнирной таблице.

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