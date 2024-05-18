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Канада — Финляндия: ставка Владимира Плющева на матч хоккейного ЧМ-2024

Канада — Финляндия: ставка Владимира Плющева на матч хоккейного ЧМ-2024
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Канада – Финляндия.

Ставка: победа Финляндии за 3.80.

«Сборная Канады после четырёх матчей возглавляет турнирную таблицу группы А, имея 11 очков. После невероятного приключения с Австрией, когда канадцы вели 6:1, но умудрились дать сравнять счёт сопернику, а затем мгновенно вырвали победу в овертайме, «кленовые листья» спокойно обыграли Норвегию – 4:1. Лишь Джейми Олексяк набрал в этой встрече более одного балла за результативность (0+2).

А вот сборная Финляндии в своём предыдущем матче Австрии сенсационно уступила. Финны вели 2:0, но итог — 2:3. Саку Мяэналанен и Оливер Капанен уже в начале восьмой минуты обеспечили своей команде хороший задел. Но, видимо, Юкка Ялонен не достучался до своих хоккеистов. Понятно, что Суоми в плей-офф всё равно выйдет. Вот только с какого места?

ЧМ-2024 . Группа A
18 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Канада
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В очных матчах Канады и Финляндии за последние 19 встреч минимальное преимущество у европейцев – 10:9. Но на прошлогоднем чемпионате мира канадцы уверенно обыграли финнов в четвертьфинале – 4:1. Сейчас матч большого значения для североамериканцев не имеет. Это финнам надо доказывать очень многое. За счёт мотивации они получат преимущество», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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