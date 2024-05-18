Канада — Финляндия: ставка Владимира Плющева на матч хоккейного ЧМ-2024

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Канада – Финляндия.

Ставка: победа Финляндии за 3.80.

«Сборная Канады после четырёх матчей возглавляет турнирную таблицу группы А, имея 11 очков. После невероятного приключения с Австрией, когда канадцы вели 6:1, но умудрились дать сравнять счёт сопернику, а затем мгновенно вырвали победу в овертайме, «кленовые листья» спокойно обыграли Норвегию – 4:1. Лишь Джейми Олексяк набрал в этой встрече более одного балла за результативность (0+2).

А вот сборная Финляндии в своём предыдущем матче Австрии сенсационно уступила. Финны вели 2:0, но итог — 2:3. Саку Мяэналанен и Оливер Капанен уже в начале восьмой минуты обеспечили своей команде хороший задел. Но, видимо, Юкка Ялонен не достучался до своих хоккеистов. Понятно, что Суоми в плей-офф всё равно выйдет. Вот только с какого места?

В очных матчах Канады и Финляндии за последние 19 встреч минимальное преимущество у европейцев – 10:9. Но на прошлогоднем чемпионате мира канадцы уверенно обыграли финнов в четвертьфинале – 4:1. Сейчас матч большого значения для североамериканцев не имеет. Это финнам надо доказывать очень многое. За счёт мотивации они получат преимущество», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».