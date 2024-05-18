«Алавес» — «Хетафе»: прогноз Романа Гутцайта на матч Примеры

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Примеры «Алавес» — «Хетафе».

Ставка: «Алавес» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.85.

«Это единственная игра испанского чемпионата, которая вынесена на субботу. И вынесли её, потому что «Алавес» и Хетафе ни за что уже в этом сезоне не борются. Существенно подняться выше в таблице ни у одних, ни у других уже не получится, Ну и от зоны вылета они уже оторвались очень давно.

В прошлом туре «Алавес» проиграл на выезде мадридскому «Реалу» со счётом 0:5. Страшное по результату поражение, но по факту «Алавес» сыграл не так плохо, как кому-то может показаться. Дело в том, что команда в гостях на «Сантьяго Бернабеу» нанесла 18 ударов в сторону ворот Тибо Куртуа. А в створ гости пробили аж 10 раз. Вообще, сомневаюсь, что это удалось хотя бы одному сопернику, приезжавшему в этом сезоне в гости к мадридскому «Реалу». Так что, в принципе, с точки зрения возможностей забить гол «Алавес» в последнее время в полном порядке.

«Хетафе» бросил играть где-то уже месяц назад и, как итог, естественно, команда Хосе Бордаласа стала регулярно терять очки. Большой проблемой для «Хетафе» стала травма Борхи Майораля, главного бомбардира этой команды. Он не играет уже несколько месяцев, но продолжает таковым оставаться. Без него и без некоторых других важных игроков в прошлом туре Хетафе проиграл «Атлетико» у себя на поле со счётом 0:3. И сейчас очевидно, что «Алавес» находится в лучшей форме, нежели «Хетафе». Поэтому в этом матче предположу: «Алавес» дома «Хетафе» не проиграет и тотал встречи будет больше 1.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».