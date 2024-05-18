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Чехия — Великобритания: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2024

Чехия — Великобритания: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2024
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Чехия — Великобритания.

Ставка: Чехия победит и не пропустит за 2.85.

Чехи полностью соответствуют статусу хозяев чемпионата мира. Они стабильно добывают очки, стартовали с победы в матче с финнами, а также разгромили норвежцев и датчан. Единственное поражение «народная команда» потерпела во встрече с Швейцарией (1:2 Б).

Великобритания ожидаемо является аутсайдером группы и пойдёт на понижение. Почти наверняка. Сборная потерпела все четыре поражения. За это время она пропустила 19 шайб, а забросила только пять. Особенно пугает поражение в игре с Финляндией со счётом 1:8. Чехи будут более заряжены, чем «львы».

Можно ожидать очередного фейерверка голов, но мы сконцентрируемся на надёжности у ворот чехов. Наш прогноз будет на победу Чехии всухую с коэффициентом 2.85. Кажется, у Великобритании нет никаких шансов в игре с хозяйкой турнира.

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