Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Усик — Фьюри: где смотреть прямую трансляцию боя

Усик — Фьюри: где смотреть прямую трансляцию боя
Аудио-версия:
Комментарии

Большой боксёрский турнир Ring of Fire состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), а его главным событием станет долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Напомним, Цыганский король владеет поясом чемпиона по версии WBC, у украинца титулы WBA, WBO и IBF. Начало боя 19 мая – не ранее 0:05 мск.

В России показывать турнир с главным боем Тайсон Фьюри – Александр Усик не планируется, прямой эфир покажут на платформе ESPN+.

Букмекеры не видят явного фаворита, однако отдают минимальное предпочтение Усику и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.88. Шансы Фьюри оценили в 2.07. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 15.0.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик
19 мая 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Александр Усик

Эксперты склоняются к тому, что поединок продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 11.5 раунда принимают за 1.39, а тотал меньше 11.5 раунда оценён в 2.88.

Если Тайсон одержит победу нокаутом, сыграет коэффициент 4.70.

Материалы по теме
Тайсон Фьюри будет неудержим в бою с Александром Усиком. Украинец не готов к такому
Тайсон Фьюри будет неудержим в бою с Александром Усиком. Украинец не готов к такому
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android