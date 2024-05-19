Букмекеры оценили шансы «Спартака» выиграть у «Рубина»

19 мая состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин». Начало игры — в 14:15 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом «Спартак»: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.78. Это примерно 55% вероятности. Успех казанцев оценён в 4.74 (21%). Ставки на ничью принимаются за 4.06 (24%).

При этом аналитики сомневаются, что матч РПЛ «Спартак» — «Рубин» окажется результативным: и тотал больше 2.5 мяча, и тотал меньше 2.5 мяча идут за 1.93. Если забьют футболисты «Спартака», сыграет коэффициент 1.17. Гол в исполнении «Рубина» доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Обе команды не проигрывают в РПЛ на протяжении пяти матчей: «Спартак» одержал три победы при двух ничьих, у «Рубина» две победы и три мирных исхода.