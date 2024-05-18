Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры назвали шансы Тайсона Фьюри нокаутировать Александра Усика

Букмекеры назвали шансы Тайсона Фьюри нокаутировать Александра Усика
Комментарии

Большой боксёрский турнир Ring of Fire состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), в главном событии вечера в битве за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе сойдутся Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Материалы по теме
Тайсон Фьюри будет неудержим в бою с Александром Усиком. Украинец не готов к такому
Тайсон Фьюри будет неудержим в бою с Александром Усиком. Украинец не готов к такому

Букмекеры не видят фаворита в этом бою: ставки на победу каждого из участников принимаются с коэффициентом 2.00. Заключить пари на ничью предлагается за 18.0.

Если бой завершится досрочно, сыграет коэффициент 2.60. Победа Тайсона Фьюри нокаутом оценивается в 4.30, это примерно 23% вероятности.

Заключить пари на досрочную победу Александра Усика предлагается за 5.10.

Цыганский король владеет поясом чемпиона по версии WBC, у украинца титулы WBA, WBO и IBF. Начало боя 19 мая – не ранее 0:05 мск.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android