Букмекеры назвали шансы Тайсона Фьюри нокаутировать Александра Усика

Большой боксёрский турнир Ring of Fire состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), в главном событии вечера в битве за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе сойдутся Александр Усик и Тайсон Фьюри.

Букмекеры не видят фаворита в этом бою: ставки на победу каждого из участников принимаются с коэффициентом 2.00. Заключить пари на ничью предлагается за 18.0.

Если бой завершится досрочно, сыграет коэффициент 2.60. Победа Тайсона Фьюри нокаутом оценивается в 4.30, это примерно 23% вероятности.

Заключить пари на досрочную победу Александра Усика предлагается за 5.10.

Цыганский король владеет поясом чемпиона по версии WBC, у украинца титулы WBA, WBO и IBF. Начало боя 19 мая – не ранее 0:05 мск.