«Урал» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» – «Оренбург» в 29-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

«Матч, в котором, как мне кажется, рисковать особенно никто не станет. Если ошибёшься и подаришь три очка конкуренту, то только осложнишь себе жизнь. Можно ведь и напрямую вылететь. Поэтому, думаю, игра будет идти до ошибки. Кто её допустит, тот и проиграет.

«Оренбург» в этом сезоне показывал именно в гостевых матчах, что он умеет собираться, играть ответственно, с полной отдачей. Там и латиноамериканцы выполняют все задания тренера. Это не как дома, где они часто летят вперёд, не очень заботясь об обороне. На выезде команда меняется.

«Урал» редко забивает с игры, в основном голы приходят со стандартов. И здесь тоже в них шанс. Угловые, навесы со штрафных – вот здесь екатеринбуржцы хороши. С игры что-то создают, но реализация хромает. В любом случае мне кажется, что если кто-то и поведёт, то игра на этом совсем закроется. Тут уже любыми средствами надо будет удержать нужный счёт. Развивать преимущество целенаправленно не станут. Это лишний риск. Здесь на первом месте результат. Поэтому ставлю на тотал меньше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».