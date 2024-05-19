«Урал» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Екатеринбурге

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Оренбург» в 29-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Урала» за 2,28.

«Урал» дома сыграет с «Оренбургом». И это практически прямой стыковой матч между командами, которые идут в нижней части турнирной таблицы. По 29 очков и у тех и у других. И в последнем туре и тем и другим играть с московскими командами. «Урал» сыграет с ЦСКА, «Оренбург» сыграет со «Спартаком». И это команды, которые уже свои задачи в нынешнем сезоне решили.

Ну и здесь, наверное, с одной стороны, ничья была бы ну не то чтобы предпочтительна, но нормальна для той и для другой команды. Но будут ли эти команды играть на ничью? Большие сомнения.

У «Оренбурга» отсутствовать будет Флорентин из-за удаления в матче предыдущего тура. Скорее всего, Вера должен вернуться в стартовый состав. «Оренбург» — команда играющая, но нас «Урал» уже приучил по предыдущим сезонам, как только петух клюнет, как только вот доходит ситуация до критической, «Урал» выдаёт матч, который позволяет ему остаться в Премьер-Лиге. Я думаю, что именно матч против «Оренбурга» — та самая история.

«Урал» играет дома, у «Урала» практически все лидеры в строю, хорошая обойма. И, на мой взгляд, «Урал» воспользуется преимуществом своего поля и своё возьмёт», — приводит слова Генича «РБ Спорт».