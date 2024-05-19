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Александр Усик — Тайсон Фьюри: чем завершился бой, кто победил

Александр Усик — Тайсон Фьюри: чем завершился бой, кто победил
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Британский боксёр Тайсон Фьюри проиграл украинцу Александру Усику в титульном бою, который проходил в Саудовской Аравии.

Бой продлился 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

Таким образом, Усик стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе. Букмекеры перед боем давали на победу украинского боксёра коэффициент 1.88. На то, что поединок продлится всю дистанцию, можно было поставить за 1.39.

Ранее Фьюри за карьеру провёл 35 боёв, в которых одержал 34 победы (24 — нокаутом). Также была зафиксирована одна ничья. Усик, в свою очередь, до этого боя за карьеру провёл 21 поединок и во всех выходил победителем.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

В предыдущем бою Усик в августе 2023 года победил британца Даниэля Дюбуа. Фьюри в своём предыдущем бою в октябре 2023 года победил Фрэнсиса Нганну.

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