«Спартак» — «Рубин»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин».

Ставка: победа «Спартака» за 1.75.

«В предпоследнем туре чемпионата России встретятся «Спартак» и «Рубин». Обе команды в последнее время редко проигрывали. Но, конечно, уровень красно-белых всё равно выше. Склоняюсь тут к успеху хозяев поля.

В «Спартаке» грядут перемены. Стало известно, что клуб в новом сезоне возглавит знаменитый экс-футболист Деян Станкович. Конечно, интригующее назначение. Но пока красно-белым ещё остаётся завершить этот сезон. И на днях коллектив лишился шансов хотя бы на один трофей в этом футбольном году — уступил «Балтике» в финале Пути регионов Кубка России (0:1).

Но я бы не сказал, что эта неудача характеризует нынешнюю форму «Спартака». После ухода Абаскаля команда смотрелась очень неплохо, перестала проигрывать. В РПЛ благодаря частым победам красно-белые забрались в топ-5. Более того, коллектив может ещё выше финишировать — на четвёртом месте. Его разрыв с «Локомотивом» составляет один балл.

«Рубин» в последних встречах показывал схожую со «Спартаком» статистику. Клуб не проигрывает уже в пяти матчах кряду — три ничьих и две победы. В том числе не уступили казанцы ЦСКА (2:2), «Ростову» (3:1) и «Зениту» (2:0) — значительные успехи.

В таблице «Рубин» теперь идёт совсем рядом со «Спартаком» — на седьмом месте. Хотя разрыв между ними всё ещё не такой маленький — пять очков. Но вот ЦСКА находится совсем рядом с коллективом из Казани. Так что команда ещё может побороться за топ-6.

Тут я всё-таки поверю в победу «Спартака». Поражение от «Балтики» только сильнее мотивирует команду. Да и новости о новом тренере, думаю, улучшат эмоциональное состояние игроков. «Рубину» придётся тяжело в этой выездной игре», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».