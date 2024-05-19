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«Ростов» — «Балтика»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России 19 мая

«Ростов» — «Балтика»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России 19 мая
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» – «Балтика» в 29-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Балтики» с форой (0) за 2.25.

«Здесь «Балтике» просто нужнее. Надо спасаться, надо набирать очки в обоих оставшихся матчах. Финал Кубка России – это хорошо, но за трофей ещё предстоит побороться. А вылет станет серьёзным ударом.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Перерыв
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Щетинин – 33'     2:0 Роналдо – 36'     2:1 Фернандес – 45+3'    

«Ростов», видимо, уже совсем устал под конец сезона от переездов. Последние матчи ему не удаются. Победная серия в прошлом. И я думаю, на «Балтику» собраться не получится. Всё-таки это не «Зенит», не московский клуб. В таких играх ростовчане всегда мотивированы, играют с желанием, самоотдачей. «Балтика» же аутсайдер. Место в таблице особого значения не имеет, и Карпину будет сложно достучаться до игроков.

А «Балтика» выйдет на кураже после победы над «Спартаком». Калининградцы свою задачу прекрасно понимают. В принципе, думаю, сыграют так же, как и в Кубке. Постараются поймать свою контратаку, а дальше отбиться. Здесь ставлю на «Балтику» с форой (0)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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