«Ростов» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Балтика» в 29-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Балтика» не проиграет за 1.82.

«Ростов» дома будет принимать «Балтику», которая в зоне вылета находится, но при этом «Балтика» оказалась в Суперфинале Кубка России и в «Лужниках» 2 июня сыграет против «Зенита». Тут пойди и разбери, какой приоритет для калининградцев. Конечно же, главная цель — сохранение места и прописки в Премьер-Лиге. И тут игра против соперника, который занимает девятое место, а в лучшем случае может подняться на шестое, но при каких-то сумасшедших раскладах, если соперники все будут терять очки.

Да, «Ростов» два матча подряд проиграл, да, чудовищные замены в Казани и удаление Эль-Аскалани и Комарова, но играл «Ростов» в целом неплохо, если брать матч против «Локомотива» в Москве и с «Рубином». Проблески неплохие были. Забей Осипенко пенальти, кто знает, как ситуация бы в концовке развернулась.

Здесь последний домашний матч для «Ростова». Конечно, не хочется ударить в грязь лицом, тем более хочется взять реванш за поражение от «Балтики» в Кубке страны в очень обидном матче, где «Ростов» не должен был проигрывать. Но «Балтика» сейчас воодушевлена, «Балтика» сейчас на ходу. И после таких побед, как над «Спартаком» в кубковом матче, легче переносятся нагрузки и легче команда восстанавливается.

Поэтому возьму, пожалуй, вариант, что «Балтика» не проиграет в Ростове в хорошем матче, может быть, результативном, может быть, не очень, но «Балтика» упрётся и не проиграет. Коэффициент – 1.82. Не знаю, сможет ли ещё один такой перформанс выдать Латышонок, но верю в калининградцев. И хочется, чтобы они остались в Премьер-Лиге», — приводит слова Генича «РБ Спорт».