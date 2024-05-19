«Ростов» — «Балтика»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России 19 мая

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Балтика».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.93.

«Гости выйдут на поле после исторической победы над «Спартаком», позволившей балтийцам попасть в финал Кубка России. Теперь — обратно к более прозаичной задаче сохранения места в РПЛ на будущий сезон. Неудача в Ростове может лишить команду Игнашевича надежд даже на переходные матчи. Хотя сохранение места в высшем дивизионе было бы достойной наградой за содержательную игру после зимней паузы.

Команда Карпина спокойно чувствует себя в середине турнирной таблицы, но наверняка захочет ярко попрощаться с болельщиками в последнем домашнем матче сезоне. Тем более что впереди у «Ростова» заключительная игра в Санкт-Петербурге, а поставить красивую точку там будет сложно. Кстати, «Балтике» в последнем туре предстоит принимать амбициозный «Локомотив».

В первом круге тренерское противостояние двух легенд российского футбола закончилось вничью — 2:2. Тогда, в Калининграде, проигрывая 0:2, хозяева сумели забить два мяча — на 87-й и 90+1-й минутах. А Игнашевич гордо назвал то, что произошло, движением вперёд для его команды. Карпин же отметил излишнюю нервозность своих футболистов.

В полуфинале Пути регионов Кубка России «Балтика» неожиданно для многих, играя в гостях, выбила «Ростов» из турнира. Забив мяч на четвёртой минуте, балтийцы сумели сохранить победный счёт. Обе команды в принципе проповедуют атакующий футбол. Каким он будет, прежде всего, со стороны гостей, на этот раз? Можно предположить, что атаке Карпина предстоит взламывать хорошо отстроенную Игнашевичем оборону. Конечно же, надо обязательно учесть то, что в головах игроков «Балтики» будет мысль и о губительности для них даже ничейного исхода и о предстоящем кубковом финале в Лужниках против «Зенита», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».