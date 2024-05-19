«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Зенит» в 29-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 за 1.85.

«Зенит» после серии неудач в чемпионате, после не самой убедительной игры против ЦСКА в Кубке, тем не менее команда оказалась в Суперфинале. И теперь «Зенит» сыграет на выезде против «Ахмата» в Грозном. «Ахмат» свои задачи уже решил — пять побед подряд одержал на финише чемпионата. И это заключительный домашний матч для «Ахмата». Конечно, не хочется смазать концовку. Но здесь «Зенит» более мотивированный, более искушённый, более мастеровитый соперник. Понятно, что «Ахмат» сыграет в привычный и такой уже отработанный для себя футбол в последних матчах — в три центральных защитника, с хорошими выбеганиями в контратаку. В отличной форме находится Конате, Бериша набрал хорошие кондиции, Садулаев тоже, и Агаларов неплохо на замену выходит.

«Ахмат» создаст проблемы «Зениту», но «Зениту» пора бы уже начать забивать. И, мне кажется, матч с «Ахматом», пусть и в Грозном, против соперника, который достаточно много позволяет своим противникам в очных матчах, для «Зенита» — хорошее испытание и хороший матч для того, чтобы вернуть уверенность.

На мой взгляд, «Зенит» забьёт минимум два и выиграет в этом матче. Поэтому мой прогноз — победа «Зенита» и тотал больше 1.5 за 1.85. Но можно рассчитывать, что и «Ахмат» отличится, поэтому можно попробовать сыграть победу «Зенита» через «верх» за хороший коэффициент 2.2», — приводит слова Генича «РБ Спорт».