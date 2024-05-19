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США — Казахстан: ставка Анатолия Емелина на игру ЧМ-2024

США — Казахстан: ставка Анатолия Емелина на игру ЧМ-2024
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира США – Казахстан.

Ставка: победа США с форой (-4) за 1.90.

«Сборная США после пяти игр набрала 10 очков и занимает вторую строчку в группе В. В своём последнем матче подопечные Джона Хайнса легко и непринуждённо переиграли сборную Польши – 4:1. Брэди Ткачук поучаствовал во всех заброшенных шайбах своей команды – 1+3, а Шейн Пинто набрал 0+2.

Сборная Казахстана идёт предпоследней, опережая только Польшу. И вряд ли уже поднимется выше. А в очередном матче подопечные Галыма Мамбеталиева опять откровенно разочаровали, разгромно проиграв Германии – 2:8. Роман Старченко и Артём Королёв забросили по шайбе, которые никак нельзя назвать даже традиционно «престижными».

ЧМ-2024 . Группа B
19 мая 2024, воскресенье. 17:20 МСК
США
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Между тем эти сборные играют между собой нечасто. Предстоящая встреча станет лишь шестой с 2010 года. И четыре раза сильнее оказывались американцы. В том числе в последнем матче на ЧМ-2021 – 3:0.

Конечно, шансов на положительный исход у сборной Казахстана, прямо скажем, совсем немного. Сборная США может и расслабиться, но не до такой степени, чтобы создать себе проблемы», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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