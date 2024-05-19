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«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз Эдуарда Мора на матч 38-го тура АПЛ

«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз Эдуарда Мора на матч 38-го тура АПЛ
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Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон».

Ставка: ТМ 3.5 за 1.85.

«Арсенал» идёт на втором месте. Ему нужно побеждать и ждать осечки «Сити», чтобы стать чемпионами. «Эвертону» в этой встрече уже ничего не нужно. Но «ириски» играют довольно хорошо, не проигрывают.

Букмекеры ждут яркого матча, зрелища, большого количество голов. Но «Арсенал» нужно побеждать, играть довольно закрыто, чтобы не пропустить и не мучиться.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если посмотреть на матчи «Эвертона», то в пяти последних встречах «ирисок» не играла ставка даже ТБ (2.5), не говоря уже о большем. Конечно, «Арсенал» – явный фаворит. Но большого количество мячей мы не увидим, потому что «Эвертон» мало пропускает, играет очень дисциплинированно», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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