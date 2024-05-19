Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз Тимура Журавеля на игру АПЛ 19 мая

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз Тимура Журавеля на игру АПЛ 19 мая
Комментарии

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».

Ставка: «Вулверхэмптон» забьёт в первом тайме за 2.86.

«Считаю, что «Ливерпуль» выиграет – это здесь очевидно и котировками букмекерскими не ценится высоко. Поэтому я пройду по двум самым банальным пунктам. Думаю, игра будет открытая.

Англия - Премьер-лига . 38-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому первый мой прогноз – «Вулверхэмптон» забьёт в первом тайме. Это всё-таки знак клопповского «Ливерпуля» этого сезона – он всегда пропускает рано, первым обычно. Конечно, «Ливерпуль» при этом победит», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 7.17: «Ливерпуль» красиво проводит Юргена Клоппа
Экспресс с коэффициентом 7.17: «Ливерпуль» красиво проводит Юргена Клоппа
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android