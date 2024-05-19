«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз Тимура Журавеля на игру АПЛ 19 мая
Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон».
Ставка: «Вулверхэмптон» забьёт в первом тайме за 2.86.
«Считаю, что «Ливерпуль» выиграет – это здесь очевидно и котировками букмекерскими не ценится высоко. Поэтому я пройду по двум самым банальным пунктам. Думаю, игра будет открытая.
Поэтому первый мой прогноз – «Вулверхэмптон» забьёт в первом тайме. Это всё-таки знак клопповского «Ливерпуля» этого сезона – он всегда пропускает рано, первым обычно. Конечно, «Ливерпуль» при этом победит», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».
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