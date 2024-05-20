«Пари НН» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — ЦСКА.

Ставка: «Пари НН» не проиграет за 1.70.

«Пари НН» дома сыграет с ЦСКА в предпоследнем туре чемпионата России. Для нижегородцев ситуация сейчас критическая — есть риск вылететь в Первую лигу. Так что я тут не уверен в успехе гостей.

Сейчас «Пари НН» стоит на границе с зоной вылета из РПЛ, пока что сохраняя в ней прописку. Но в последних турах всё решится — ведь отрыв команды от преследователей минимален. Она идёт выше только по дополнительным параметрам. И веры в успешное завершение сезона у нижегородцев не так много — они за последнее время набрали всего лишь одно очко, сыграв вничью со «Спартаком» (0:0). В остальных встречах коллектив проигрывал, в том числе «Ахмату» (1:5) и «Сочи» (1:6). Само собой, эти проигрыши красноречиво говорят о нынешнем положении дел в клубе, который уже уволил главного тренера.

Если смотреть на ситуацию в «Пари НН», то может показаться, что в ЦСКА всё не так плохо. Однако клуб тоже находится совершенно не там, где рассчитывал. Сейчас он с 42 баллами идёт на шестой строчке и уже отстаёт от противников из топ-5 на четыре очка. Да, расстояние не такое большое — за два тура его можно отыграть. Однако подопечные Федотова сейчас пребывают не в лучшей форме — у них всего одна победа в семи играх, над проблемным «Зенитом» (1:0). В остальных противостояниях армейцы только теряли очки недавно, из-за чего и выпали из топ-4.

После вылета из Кубка России пошло больше слухов про отставку Федотова по итогам сезона. Но ситуация в «Пари НН» всё равно хуже — ему никак нельзя проигрывать, чтобы не опускаться в зону вылета. Сезон не так уж плохо проходил для нижегородцев, которые хотя бы на финиш в середине турнира раньше претендовали.

Уверен, хозяева поля тут дадут отпор противнику, который и сам находится в небольшом кризисе», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».