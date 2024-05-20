«Пари НН» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.46.

«Нижегородцы — абсолютно худшие в весенней части чемпионата, семь поражений и ничья в восьми последних матчах, за это время произошла отставка главного тренера и падение в нижнюю часть турнирной таблицы. В прошлом туре команда Саши Илича потерпела сокрушительное поражение от «Сочи» — 1:6. Единственный мяч в составе «Пари НН» забил Зе Турбо, однако даже голом престижа это назвать довольно сложно.

ЦСКА сезон провалил, сейчас об этом можно говорить уже точно. Победить в Кубке уже не получится, а в чемпионате высшая позиция, на которую ещё можно претендовать, — шестое место. В прошлом туре москвичи отдали долг «Динамо» за 2014 год и обыграли их прямого конкурента — «Зенит» — со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти на свой счёт записал Фёдор Чалов.

Матч первого круга получился результативным, тогда армейцы одержали победу со счётом 3:2, а победный гол на свой счёт записал Виктор Давила. Ожидать такого количества голов в понедельничном матче не приходится, ведь обе команды в серьёзном кризисе. Что может произойти — победа ЦСКА, даже в таком состоянии красно-синие обыгрывать настолько слабую команду должны», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».