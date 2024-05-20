«Болонья» — «Ювентус»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Серии А

Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Ювентус».

Ставка: победа «Болоньи» за 2.00.

«Болонья» принимает «Ювентус» в предпоследнем туре Серии А. Клубы делят третье-четвёртое места, располагая 67 очками. В первом круге в Турине была ничья 1:1, соответственно, победитель матча в понедельник забирает третье место.

Для «Болоньи» это станет большим успехом, для «Ювентуса», выигравшего в среду Кубок Италии и уволившего в пятницу тренера Массимилиано Аллегри (руководить будет экс-футболист и тренер молодёжной команды Паоло Монтеро), мотивация, очевидно, не так высока. Поэтому победа «Болоньи», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».