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«Болонья» — «Ювентус»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Серии А

«Болонья» — «Ювентус»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Серии А
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Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Ювентус».

Ставка: победа «Болоньи» за 2.00.

«Болонья» принимает «Ювентус» в предпоследнем туре Серии А. Клубы делят третье-четвёртое места, располагая 67 очками. В первом круге в Турине была ничья 1:1, соответственно, победитель матча в понедельник забирает третье место.

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Для «Болоньи» это станет большим успехом, для «Ювентуса», выигравшего в среду Кубок Италии и уволившего в пятницу тренера Массимилиано Аллегри (руководить будет экс-футболист и тренер молодёжной команды Паоло Монтеро), мотивация, очевидно, не так высока. Поэтому победа «Болоньи», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».

Италия - Серия А . 37-й тур
20 мая 2024, понедельник. 21:45 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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