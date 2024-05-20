«Болонья» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Болонья» — «Ювентус».

Ставка: ничья за 3.15.

«В 37-м туре чемпионата Италии нас ждёт встреча «Болоньи» и «Ювентуса». Важнейший матч для соперников — решается, кто из них финиширует на третьем месте. Интересно, что туринцы будут играть без Аллегри — тренера уволили. Но я и так не особо верил в успех «старой синьоры» в их паре.

Дело в том, что для «Болоньи» это исторический сезон. Впервые за очень долгое время клуб так высоко финиширует в турнире, уже точно будет в топ-4. Более того, и третья строчка почти в кармане у красно-синих. Выиграв сегодня, они себя приблизят к топ-3, опередят «Юве» на три очка.

Причём могла бы «Болонья» уже давно опередить соперника в турнире. Но тяжело ей пришлось на дистанции, зачастила команда с ничьими — недавно поделила очки с «Монцей» (0:0), «Удинезе» (1:1), «Торино» (0:0). Выиграй клуб ещё и у них, то точно закрепился бы уже в топ-3.

Ну а «Ювентус» совершенно по делу может закончить турнир на четвёртом месте. Во второй половине сезона клуб показывает пассивный и скучный футбол, часто играет до первого забитого мяча, а в итоге делит очки с противниками. Но свой цели «старая синьора» уже добилась — гарантировала себе участие в Лиге чемпионов.

Более того, в этом сезоне «Юве» выиграл трофей — Кубок Италии. В финале клуб также серо обыграл «Аталанту» — 1:0. Причём после встречи Аллегри устроил дебош, вступал в конфликты с журналистами. Специалиста и так должны были летом убирать. Но отставка произошла раньше срока.

Я не думаю, что из-за последних событий, а также из-за частых ничьих туринцев «Болонья» тут обязательно победит. В составе «старой синьоры» остаются игроки высокого класса. Так что жду примерно равного матча и поставлю на ничью по итогу основного времени», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».