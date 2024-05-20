Швеция — Франция: ставка Владимира Плющева на матч ЧМ-2024 по хоккею

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Швеция – Франция.

Ставка: победа Швеции с форой (-4) за 2.09.

«Команда Сэма Халлама уверенно возглавляет турнирную таблицу группы В, имея в своём активе 15 очков после пяти матчей. И мало сомнений в том, что Швеция финиширует на первом месте. В своём последнем матче «Тре Крунур» очень уверенно превзошла сборную Латвии – 7:2, с дублем Фабиана Зеттерлунда. И, конечно, Франции будет не под силу остановить это победное шествие скандинавов.

Подопечные Филиппа Бозона очень стараются, но выше головы не прыгнуть. В своём предыдущем матче «трёхцветные» уступили Словакии 2:4. Шайбы Саши Трея и Флорьяна Шакиашвили создали впечатление борьбы. Но по факту, кроме Польши, французы так никого на этом мировом форуме не обыграли. Не выиграют они и в этот раз.

В очных встречах Швеция всегда брала верх. В том числе и на прошлогоднем чемпионате мира – 4:0.

Сборная Швеции не станет бить рекорды результативности, а спокойно выиграет свой очередной поединок», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».