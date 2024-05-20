«Арсенал» — «Акрон»: прогноз «Чемпионата» на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «Арсенал» — «Акрон».

Ставка: «Акрон» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.25.

«Арсенал» набрал классный ход и зарекомендовал себя как один из главных претендентов на выход в РПЛ. Он занимает пятую строчку в турнирной таблице Первой лиги. У туляков столько же очков, сколько у занимающей четвёртое место «Родины», но есть матч в запасе.

Александр Сторожук проделал большой объём работы. Он изменил менталитет клуба. У «Арсенала» появился характер. Он проиграл только 4 из 32 матчей в Первой лиге — меньше всех. Будь чуть меньше ничьих — было бы вообще замечательно.

Впрочем, какая разница, сколько матчей ты выиграл и на каком месте находишься, если дорога в РПЛ закрыта? Недавно стало известно, что красно-жёлтые не прошли лицензирование и не смогут сыграть в стыках. Вместо них это право получит «Родина».

«Акрон» лицензирование получил. Ему на руку то, что «Арсенал» выбыл из борьбы за выход в РПЛ. Даже если клуб из Тольятти проиграет два оставшихся матча, он гарантированно получит возможность сыграть в стыках. Отрыв от располагающегося на шестом месте «Енисея» составляет восемь очков.

Впрочем, есть у «Акрона» шанс и напрямую выйти в РПЛ. Отставание от занимающих вторую строчку «Химок» составляет четыре очка, а от махачкалинского «Динамо» — пять. Во встрече предпоследнего тура Первой лиги тольяттинцы победили бело-голубых со счётом 3:1, но сразу после этого уступили «Шиннику» (0:1).

Несмотря на то что встреча состоится в Туле, «Акрон» — фаворит. У него куда больше стимула, чем у лишившегося возможности выйти в РПЛ «Арсенала». Скорее всего, будет либо нерезультативная ничья, либо победа тольяттинцев с минимальным перевесом. Пропускают редко оба клуба, много голов не ждём.