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Швеция — Франция: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею

Швеция — Франция: прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 Швеция — Франция.

Ставка: победа Швеции с форой (-3.5) за 1.72.

Шведы гарантировали себе место в плей-офф, но могут выиграть группу. Они занимают первое место, опережая ближайшего преследователя на два очка. «Тре Крунур» выиграла все пять матчей в основное время, благодаря чему набрала максимальное количество очков — 15. Сборная Швеции по очереди выиграла у США (5:2), Польши (5:1), Германии (6:1), Казахстана (3:1) и Латвии (7:2).

Французы уже точно не попадают в плей-офф, но обезопасили себя от вылета из элитного дивизиона. Даже в том случае, если поляки наберут одинаковое количество очков с «синими», в очных встречах преимущество за «мушкетёрами». Напомним, единственную победу во время группового этапа сборная Франции одержала как раз в игре с Польшей (4:2).

Шведы — фавориты этого матча. Несмотря на досрочный отбор в плей-офф, нельзя терять тонус. Нужно его поддерживать в оставшихся двух встречах группового этапа, чтобы к ответственному этапу быть на пике. Итоговый прогноз — победа «Тре Крунур» с форой (-3.5) за 1.72.

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