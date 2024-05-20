«Кубань» — «Химки»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на матч Первой лиги «Кубань» — «Химки».

Ставка: победа «Химок» и тотал больше 2.5 гола за 2.30.

Южане провалили весенний отрезок сезона. Безвыигрышная серия растянулась на 12 матчей. За это время жёлто-зелёные потерпели девять поражений. Такой коллапс предсказуемо привёл к последнему месту в турнирной таблице и досрочному вылету из Первой лиги.

Руководство клуба уже провело «разбор полётов», и первым на выход отправился генеральный директор Любомир Кантонистов. Главный тренер Роберт Евдокимов, судя по всему, остаётся на своём посту. На пресс-конференции он рассказал, что паники нет и уже поставлена задача за год вернуться в Первую лигу.

В свою очередь, «Химки» сосредоточены на решении задачи совершенно иного масштаба. После 32 туров клуб находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 60 очков. Он является фаворитом в борьбе за выход в РПЛ. От «Акрона», который расположился на третьей строчке, подопечных Андрея Талалаева отделяет четыре очка. Отставание от махачкалинского «Динамо» — одно очко. Но у подопечных Талалаева есть игра в запасе.

У красно-чёрных есть хорошие шансы набрать три очка, поскольку они отлично играют в атаке, забив в этом сезоне 53 мяча. В этот результат большой вклад внёс лучший бомбардир команды Александр Руденко. На счету 25-летнего форварда 11 голов.

Красно-чёрные в отличной форме и легко создают опасные моменты. Найти слабое место в оборонительных построениях Евдокимова — это не слишком сложное для них дело. Учитывая ситуацию в турнирной таблице, подопечные Талалаева могут победить и досрочно решить вопрос с выходом в РПЛ. Предполагаем, что «Химки» выиграют, а тотал будет больше 2.5 мяча за 2.30.