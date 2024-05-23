Швейцария — Германия: эксперты назвали фаворита 1/4 финала ЧМ-2024 по хоккею

23 мая на «Остравар-Арене» в Чехии состоится матч 1/4 финала ЧМ-2024 Швейцария — Германия. Начало игры — в 17:20 мск.

Эксперты уже дали прогноз, они отдают явное предпочтение «крестоносцам»: поставить на победу швейцарцев после трёх периодов можно с коэффициентом 1.52. Шансы немцев оценили в 5.40. Ставки на ничью по итогам 60 минут игры принимаются за 5.24.

Эксперты не ждут от соперников высокой результативности: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.17, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.68.

Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.90. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 5.10.

Итоговая победа Швейцарии оценивается в 1.25 (78%), ставки на проход Германии в полуфинал принимаются с коэффициентом 4.30 (22%).