Швейцария — Германия: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на четвертьфинал ЧМ-2024 Швейцария — Германия.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.17.

За кем было действительно приятно наблюдать по ходу группового этапа ЧМ-2024, так это за «крестоносцами». Команда вышла но более высокий уровень и показала достойный результат, навязав конкуренцию канадцам, чехам и финнам. Единственное поражение подопечные Патрика Фишера потерпели от Канады со счётом 2:3. Помешало большое количество удалений, которыми воспользовались «кленовые листья». В последней встрече группового этапа «крестоносцы» победили Финляндию – 3:1.

Подопечные Патрика Фишера пропустили всего 12 шайб в семи встречах – меньше всех на ЧМ-2024. Результативно играют даже защитники «крестоносцев». Например, Роман Йози («Нэшвилл») забросил три шайбы и сделал восемь голевых передач. Нападающий «Лос-Анджелеса» Кевин Фиала отмечался результативным действием в каждой из пяти игр, в которых принимал участие. Состав у Швейцарии что надо.

Сборная Германии является серебряным призёром минувшего чемпионата мира. С ней стоит считаться. В группе В немцы заняли третье место, опередив словаков на три очка, но отстав от американцев на одно. Им потребовалось время на раскачку, после чего началось самое интересное. Подопечные Харольда Крайса выиграли последние четыре встречи у аутсайдеров группы.

Интересный факт. На прошлом чемпионате мира Швейцария и Германия также встретились в 1/4 финала. Немцы оказались сильнее и выиграли со счётом 3:1. А ведь тогда «крестоносцы» были ещё лучше и закончили групповой этап на первом месте. Это стоит учитывать. В плей-офф может случиться всё что угодно.

На ЧМ-2024 сборная Германии результативна, но много пропускает (уже 24 шайбы). Мы считаем, что «крестоносцам» придётся принять этот вызов и раскрыть свой атакующий потенциал. Предлагаем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.17.