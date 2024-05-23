Канада — Словакия: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/4 финала ЧМ-2024

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2024 Канада — Словакия.

Ставка: победа Канады и ТБ 5.5 за 2.06.

«Обсудим четвертьфинальный матч чемпионата мира, в котором Канада сыграет со Словакией. Я помню, были раньше матчи чемпионатов мира, в которых Словакия вполне могла обыграть Канаду, было серьезное сопротивление. Канада с трудом обыграла Словакию в полуфинале Олимпиады в Ванкувере.

В данном случае я вижу победу Канады, которая очень эффектно идет по турниру. Пока никому не проиграла, при этом регулярно гоняет «верховые» матчи. Разве что со Швейцарией выиграла со счетом 3:2, но могла забить и больше. Более того, пока у Конара Бедарда ноль очков. Это еще и он должен выстрелить.

Словакия также забивает и пропускает много. Нам все это обещает «верховой» матч, поэтому я бы зашел тут через кэф 2,06 на победу Канады при ТБ (5,5). Словакия может перевести игру в овертайм, но мне кажется, что Канада до такого доводить не станет. Атака в этих командах явно перевешивает игру вратарей», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».