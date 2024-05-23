Швеция — Финляндия: прогноз на четвертьфинал ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на четвертьфинал ЧМ-2024 Швеция — Финляндия.

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 2.00.

Хоккей невероятного уровня демонстрируют «Тре Крунур». Они выиграли все семь матчей группового этапа в основное время. Тем самым шведы набрали максимальное количество очков – 21. Команда отлично оборонялась, пропустив всего девять шайб. Один из лучших результатов на чемпионате мира. При этом в атаке подопечные Сэма Халлама были неудержимы, забросив 35 шайб.

Только две сборные смогли забросить Швеции больше одной шайбы – это США и Латвия. Во всех остальных встречах «Тре Крунур» пропускали ровно по одному голу. Эксперты очень высоко оценивают шансы подопечных Сэма Халлама выиграть ЧМ-2024. Они являются главными фаворитами.

Финны заняли лишь четвёртое место в группе, набрав 10 очков. Если команды, начавшие турнир нестабильно, ближе к плей-офф прибавляли, то «львы» и не собирались этого делать. Выиграли они только у слабых Великобритании (8:0), Норвегии (4:1) и Дании (3:1).

Как всегда, Юкка Ялонен ставит на оборону, но эта стратегия оказалась не такой эффективной, как прежде. Вряд ли он будет отходить от принципов, к которым привык за долгие годы. К тому же в плей-офф мы можем стать свидетелями совсем другого хоккея в исполнении всех участников. Всё-таки цена ошибки вырастает, а значит, никто не станет рисковать. Забить гол в ожидании ошибки соперника, а затем удерживать счёт – это у финнов получается хорошо.

В этом году прошло шесть скандинавских дерби между Финляндией и Швецией. Пять побед одержали «львы». Поэтому встреча будет очень напряжённой. Несмотря на то что «Тре Крунур» вышли на пик формы и пока непобедимы, они с ответственностью подойдут к игре с финнами. Это принципиальный соперник, способный преподнести сюрприз. Поэтому наилучшей ставкой, на наш взгляд, будет тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00.