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Букмекеры оценили шансы Алексея Миранчука забить бывшему клубу

Букмекеры оценили шансы Алексея Миранчука забить бывшему клубу
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26 мая на стадионе «Джевисс» в Бергамо состоится матч 38-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Торино». Начало игры — в 19:00 мск.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку на игру. В минувшем сезоне он выступал за «Торино» на правах аренды.

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу «Торино» можно с коэффициентом 2.20. Успех «богини» оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Заключить пари на гол Алексея Миранчука предлагается с коэффициентом 5.50. Это около 18% вероятности.

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