Швеция — Канада: ставка Владимира Плющева на матч за третье место ЧМ-2024

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Швеция – Канада.

Ставка: победа Канады за 2.60.

«Те, кого ждали в финале чемпионата мира, сыграют в матче за бронзу. Канада проспала первый период и пропустила две шайбы в меньшинстве от сборной Швейцарии. Затем Брэндон Танев и Джон Таварес сумели перевести игру в овертайм. Но далее дело не пошло, и канадцы уступили по буллитам – 2:3.

Сборная Швеции и вовсе была разгромлена сборной Чехии – 3:7. Йоэль Эрикссон Эк набрал 1+1, но провальный второй период изменить ситуацию в лучшую сторону для «Тре Крунур» уже не мог.

С Канадой шведы играют в целом неудачно – всего пять побед в последних 16 матчах. Вот и в 2022 году на ЧМ в четвертьфинале сильнее были североамериканские хоккеисты – 4:3 (ОТ). И есть ощущение, что и сейчас европейцы уступят.

После поражения в полуфинале из Швеции будто выпустили пар. Канада в раскрепощённом стиле возьмёт верх», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».