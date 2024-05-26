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Швеция — Канада: ставка Владимира Плющева на матч за третье место ЧМ-2024

Швеция — Канада: ставка Владимира Плющева на матч за третье место ЧМ-2024
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Швеция – Канада.

Ставка: победа Канады за 2.60.

«Те, кого ждали в финале чемпионата мира, сыграют в матче за бронзу. Канада проспала первый период и пропустила две шайбы в меньшинстве от сборной Швейцарии. Затем Брэндон Танев и Джон Таварес сумели перевести игру в овертайм. Но далее дело не пошло, и канадцы уступили по буллитам – 2:3.

Сборная Швеции и вовсе была разгромлена сборной Чехии – 3:7. Йоэль Эрикссон Эк набрал 1+1, но провальный второй период изменить ситуацию в лучшую сторону для «Тре Крунур» уже не мог.

ЧМ-2024 . За 3-е место
26 мая 2024, воскресенье. 16:20 МСК
Швеция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С Канадой шведы играют в целом неудачно – всего пять побед в последних 16 матчах. Вот и в 2022 году на ЧМ в четвертьфинале сильнее были североамериканские хоккеисты – 4:3 (ОТ). И есть ощущение, что и сейчас европейцы уступят.

После поражения в полуфинале из Швеции будто выпустили пар. Канада в раскрепощённом стиле возьмёт верх», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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