«Лидс» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на финал плей-офф Чемпионшипа

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Чемпионшипа «Лидс» — «Саутгемптон».

Ставка: победа «Лидса» за 2.25.

«Лидс» и «Саутгемптон» встретятся, чтобы определить, кто попадёт в АПЛ. Обе команды провели неплохой сезон, в полуфинале плей-офф прошли сложных соперников. Тяжело назвать фаворита в их паре.

У «Лидса» были все шансы на прямой выход в Премьер-лигу. Клуб шёл на верхушке таблицы Чемпионшипа. Но в последние месяцы «белые» стали допускать много ошибок. Потеряли очки они недавно в матчах с «Ковентри Сити» (1:2), «Сандерлендом» (0:0), «Блэкберном» (0:1), «КПР» (0:4) и «Саутгемптоном» (1:2).

После этого в основном розыгрыше Чемпионшипа «Лидс» финишировал на третьем месте, отстав от второго «Ипсвича» на шесть очков. В плей-офф у «белых» сперва возникли проблемы с «Норвичем» (0:0). Но в ответной встрече команда уверенно разгромила «канареек» — 4:0.

«Саутгемптон» в полуфинале плей-офф выступил схожим образом с «Лидсом». Их первая игра с «Вест Бромвичем» завершилась нулевой ничьей. В ответном матче «святые» уже выиграли 3:1 и вышли в финал.

В последние месяцы «Саутгемптон» тоже часто терял очки. Проиграла команда «Кардиффу» (1:2), «Лестеру» (0:5) и «Сток Сити» (0:1). В итоге она финишировала четвёртой. Отрыв «святых» от преследователей всё равно был приличный – 12 очков.

Само собой, обе команды стремятся вернуться в АПЛ. Это для них важнейшая встреча. Явного фаворита в их очных противостояниях нет, они чередовали победы друг над другом и ничьи. Но всё-таки поставлю тут на успех «Лидса», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».