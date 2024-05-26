Швейцария — Чехия: прогноз на финал ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на финал ЧМ-2024 Швейцария — Чехия.

Ставка: ничья в основное время за 4.15.

Чехия на групповом этапе ключевые встречи проиграла. В плей-офф всё выглядит иначе. Подопечные Радима Рулика попали на США в четвертьфинале ЧМ-2024, но страха не испытали. Хозяева турнира сконцентрировали всё внимание на защите и выбрали правильную тактику.

Несмотря на наличие огромного количества молодых и опытных звёзд НХЛ, американцы не смогли забросить даже одной шайбы. Чехи воспользовались численным преимуществом и забили победный гол. В первом периоде полуфинала сборная Чехии выдержала давление со стороны шведов, а затем устроила шоу. В результате подопечные Радима Рулика как будто без особых проблем разгромили «Тре Крунур» со счётом 7:3. Удивительно, что все семь шайб чехи забросили в равных составах.

Мартин Нечас набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас», Доминик Кубалик и Лукаш Достал оформили по дублю и отдали голевую передачу. Состав у сборной Чехии действительно молодой и сильный. В нём хватает опытных игроков из НХЛ. Впрочем, как и у швейцарцев. Оттого финальный матч выглядит таким непредсказуемым.

Вероятнее всего, нас ждёт очень равная встреча. Выиграть у «крестоносцев» в той же манере, что и у шведов, вряд ли у команды Радима Рулика получится. Слишком надёжен голкипер Патрик Фишер, да и его сборная не боится послематчевой серии буллитов. Быть может, именно в ней и определится обладатель золотых медалей ЧМ-2024. Поставим на равный, напряжённый и интересный матч, который завершится вничью в основное время, за 4.15.

Леонардо Дженони наверняка вновь будет выбран в качестве основного голкипера у Швейцарии. Его процент отражённых бросков составляет 93,48. Лучший показатель среди всех вратарей на чемпионате мира. Только Австрии удалось забросить больше двух шайб в ворота «крестоносцев», но в тот день 36-летний хоккеист остался на скамье запасных. Единственный вопрос — успеет ли он восстановиться за сутки после полуфинала?