«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: прогноз на второй матч серии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на второй матч серии за третье место Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Локомотив-Кубань».

Ставка: тотал больше 164.5 очка за 1.90.

Первый матч проходил на равных, результат сделали Трент Фрейзер и Денис Захаров. Американец набрал 22 очка, совершил четыре подбора и отдал столько же результативных передач. Россиянин оформил победный бросок после собственного перехвата, а затем совершил блок-шот.

В этом сезоне «Зениту» часто приходится полагаться на индивидуальное мастерство баскетболистов. Начинали сезон петербуржцы чуть ли не в статусе фаворита. В их планы вмешались обстоятельства, в частности большое количество травм. На ЦСКА запаса прочности не хватило.

«Локомотив-Кубань» планомерно прогрессирует под руководством Александра Секулича. Красно-зелёные были в шаге от того, чтобы во второй раз подряд добыть путёвку в финал Единой лиги ВТБ. Они очень досадно уступили действующему чемпиону — УНИКСу — 3-4.

«Локомотив-Кубань» демонстрирует результативный баскетбол высокого качества. Секулич помог раскрыть несколько молодых талантов, в том числе Кирилла Елатонцева. В первом матче серии за третье место подвёл железнодорожников Окаро Уайт. Он был удалён с площадки во второй четверти после стычки с судьёй. Если бы один из лидеров держал себя в руках, встреча могла бы завершиться совершенно иначе.

Во втором матче краснодарцы непременно выступят с максимальной самоотдачей и постараются сравнять счёт в серии. Встреча обещает получиться ещё более зрелищной и насыщенной событиями, чем первая. Петербуржцы и краснодарцы начнут выявлять слабые стороны друг друга.

Поставить на то, что сыграет тотал больше 164.5 очка, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.